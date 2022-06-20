Denizin dibinde hazine yatıyor! 200 ton altın ve dahası!
KOLOMBİYA'da 1708 yılında İngilizler tarafından batırılan San José gemisinin içinde 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt olduğu söyleniyor. Gemideki batan hazinenin değeri ise 18 milyar dolardan daha fazla.
Bundan tam 314 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol ve İngiliz gemileri arasında çıkan çatışmada batırılan San Jose isimli gemi batırıldı. Batırılan geminin içi ise tam anlamıyla define doluydu.
San José gemisi okyanusun derinliklerine gömülürken içerisinde 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt vardı. Bu hazinenin değeri ise günümüzde 18 milyar dolardan fazla ediyor.
Gemi, denizde kaybolmuş en büyük miktarda değerli eşyadan birini taşıdığı için, gemi enkazlarının kutsal kâsesi olarak tanımlandı.
San Jose gemisi 2018 yılında otonom araçlarla keşfedilmişti. Kolombiya ordusu en büyük batıktan yeni görüntüler paylaştı. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.