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Denizin dibinde fark etti hayatı değişti! İşsiz kalan şoförün aylık kazancı dudak uçuklattı

Denizin dibinde fark etti hayatı değişti! İşsiz kalan şoförün aylık kazancı dudak uçuklattı

Şoför pandemide işsiz kaldıktan sonra Antalya'da denizin dibinde altın değerinde bir iş fark etti. O işle beraber hayatı değişen şoför, sadece bu yıl 15 ton toplayıp sattı. Aylık kazancını duyanlar ise inanmakta güçlük çekiyor.

Denizin dibinde fark etti hayatı değişti! İşsiz kalan şoförün aylık kazancı dudak uçuklattı

Antalya Muratpaşa’da yaşayan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, turizm sektöründe şoför olarak çalışırken araya pandeminin girmesiyle işsiz kaldı. 

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Denizin dibinde fark etti hayatı değişti! İşsiz kalan şoförün aylık kazancı dudak uçuklattı

İş aramasına karşın bulamayan Uludağ, bir gün denize girmek için geldiği Konyaaltı Sahili’nde yüzerken suyun dibinde metalleri fark etti. 

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Denizin dibinde fark etti hayatı değişti! İşsiz kalan şoförün aylık kazancı dudak uçuklattı

Demirleri geri dönüşüme satabileceği fikriyle her gün sahile gelip denizin dibine tüpsüz palet ve gözlüğüyle dalan Uludağ, günlük 100 ile 150 kilo arasında metal çıkarmaya başladı.

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Denizin dibinde fark etti hayatı değişti! İşsiz kalan şoförün aylık kazancı dudak uçuklattı

Geçen yaz sezonu 25, bu yaz şu ana kadar 15 ton çıkaran azimli adam, kış aylarında ise köyüne gidip tatil yapıyor. 

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