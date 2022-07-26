Denizin dibinde fark etti hayatı değişti! İşsiz kalan şoförün aylık kazancı dudak uçuklattı
Şoför pandemide işsiz kaldıktan sonra Antalya'da denizin dibinde altın değerinde bir iş fark etti. O işle beraber hayatı değişen şoför, sadece bu yıl 15 ton toplayıp sattı. Aylık kazancını duyanlar ise inanmakta güçlük çekiyor.
Antalya Muratpaşa’da yaşayan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, turizm sektöründe şoför olarak çalışırken araya pandeminin girmesiyle işsiz kaldı.
İş aramasına karşın bulamayan Uludağ, bir gün denize girmek için geldiği Konyaaltı Sahili’nde yüzerken suyun dibinde metalleri fark etti.
Demirleri geri dönüşüme satabileceği fikriyle her gün sahile gelip denizin dibine tüpsüz palet ve gözlüğüyle dalan Uludağ, günlük 100 ile 150 kilo arasında metal çıkarmaya başladı.
Geçen yaz sezonu 25, bu yaz şu ana kadar 15 ton çıkaran azimli adam, kış aylarında ise köyüne gidip tatil yapıyor.