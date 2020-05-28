Denizde vahşet! Köpek balığını işkence ederek vahşice öldürdüler

Gümbet Koyu’ndan teknesi ile Akvaryum Koyu’na gitmek için yola çıkan bir vatandaş, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı.