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Deniz Zeyrek'ten muhalafete koronavirüs tepkisi Çıksınlar yiğidin hakkını teslim etsinler

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Koronavirüsle mücadele muhalefetin aldığı tavırla ilgili eleştirilerde bulunan gazeteci Deniz Zeyrek, "Çıksınlar yiğidin hakkını teslim etsinler" dedi. Zeyrek'in açıklamalarına destek veren gazeteci Nagehan Alçı "Bravo Deniz" diyerek meslektaşını tebrik etti.

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Gazeteciler Deniz Zeyrek ve Nagehan Alçı, Habertürk'te Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Gece Raporu programına konuk oldu.

Muhalefete yakın görüşleriyle bilinen Zeyrek'in koronavirüs salgını süreciyle ilgili CHP'nin eleştirilerini dile getireceğini bekleyenler fena halde yanıldı.

"Mezarlıklarda ölü sayıyorlar"

Muhalefetin mezarlıklarda kayıt tutma peşine düşmesini eleştiren Deniz Zeyrek "Muhalefeti koronayla mücadele konusunda biraz cesur olmaya davet ediyorum. Çıksınlar yiğidin hakkını teslim etsinler. Gidiyorlar mezarlıkta ölü sayıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Neyi kanıtlayacaksınız? Söylenenden daha fazla ölü varmış gibi şeye girmişler. Siyasi etiğe de sığmaz. Bu mudur bizim meselemiz" ifadelerini kullandı.

"Gurur duymamız lazım"

Zeyrek, "Bugün acil servislerimizde yoğun bakımlarda bir şey yaşanmıyor. İtalya'da İspanya'dan gördüğümüz şeyleri burada görmüyoruz. Bununla gurur duymamız lazım" dedi.

Nagehan Alçı tebrik etti

Zeyrek'in konuşması sırasında araya giren Nagehan Alçı da meslektaşının sözlerine katıldığını belirterek "Bravo Deniz" dedi.

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