'Deniz' umut oldu depremin 24. saatinde kurtarıldı ama acı büyük! Ekipler görünce sarılıp ağladı
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OSMANİYE'de depremde yıkılan binada Deniz Kaya adlı bir kadın 24 saat sonra kurtarıldı. Kadın herkese umut oldu ancak büyük acı yaşadı. Onu kurtaran ekipler gördükleri manzara karşısında birbirlerine sarılıp ağladı.
Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de onlarca yapı enkaza dönüştü.
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Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı.
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AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı.
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Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu. Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
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