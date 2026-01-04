BIST 11.498
Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Pazar günü de devam etmesi beklenen lodos nedeniyle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de birçok feribot seferi iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde pazar günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Gestaş'ın birçok seferi iptal edildi.

İDO'NUN 10 SEFERİNE FIRTINA ENGELİ

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan seferler şöyle:

08:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
09:00 Yalova-Pendik
09:45 Yenikapı-Yalova
09:45 Yalova-Yenikapı
10:00 Pendik-Yalova
11:00 Yalova-Pendik
11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
11:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
11:45 Yenikapı-Yalova
11:45 Yalova-Yenikapı

10 BUDO SEFERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),
08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş),
14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

LODOS ÇANAKKALE'Yİ DE VURDU

Çanakkale’de cumartesi gününden beri etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Çanakkale Boğazı’ndan deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bu gece yarısı Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00 ve 05.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00 ve 04.00'daki seferler iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi’nde lodos fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri de iptal edildi.

