Deniz Uğur EDHO yıldızı Erdinç Gülener'le evlendi! Acı detay ortaya çıktı: Meğer ilk eşi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Erdinç Gülener, Deniz Uğur'la evlendi. Uğur ile ilgili acı detay ortaya çıktı.
Deniz Uğur ile Erdinç Gülener dört yıl önce rol aldıkları Bir Deli Sevda dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Gülener ve Uğur'un dizi aşkı yıllar sonra gerçeğe dönüştü.
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Uğur, bir hafta önce yaptığı açıklamada uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Erdinç Gülener ile evleneceğini açıklamıştı.
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Uğur, dün Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da düzenlenen sade bir tören ile Erdinç Gülener'le evlendi.
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Gösterişten uzak bir nikah yapmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık yerine daha sade kıyafetler tercih etti.
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