Deniz Uğur bombayı patlattı! Eski eşi Reha Muhtar'ın şiddet uyguladığı anın ses kayıtlarını ifşaladı: "Allah'ın belası kadın"

Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Deniz Uğur'un, eski eşi Reha Muhtar'a çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mahkeme 13 yaşındaki Mina'nın veleyatini anne Uğur'a verirken, Reha Muhtar'a ise 2 ay süre ile kızı Mina'ya yaklaşmama cezası verilmişti. İkilinin arasında 'velayet davası' krizi gün geçtikçe büyürken, Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bombayı patlattı.

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Magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü televizyoncu Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında yaşanan 'velayet davası' krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açan anne Deniz Uğur bu kez de eski eşi Reha Muhtar'ın kızlara Mina'ya şiddet uyguluğına dair ses kayıtlarını ifşaladı.

Şiddet uyguladı iddiasıyla dava açmıştı

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında dünyaevine girmiş, çift 2 yılın ardından 2009 senesinde anlaşamayarak boşanmıştı. Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında iki çocuğu olmuştu. Deniz Uğur geçtiğimiz hafta eski eşi Reha Muhtar'a çocuklarına şiddet uyguluyor iddiasıyla velayet davası açmış ve kazanmıştı. Mahkeme ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar vermişti.

İŞTE DENİZ UĞUR'UN YAYINLADIĞI O SES KAYDI;

"BENİM KIZIM HIRPALANMIŞ, YARALI BİR ÇOCUK" Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var." demişti.

Ses kayıtlarını ifşaladı: "Allah'ın belası kadın"

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken velayet davasını kazanan eski eşi Deniz Uğur, şiddet anlarının ses kayıtlarını Instagram hesabından paylaşarak ifşaladı. Anne Uğur, "Acı çeken kızımın sesi" diyerek paylaştığı ses kaydının altında, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" notunu düştü.

Reha Muhtar'dan kızına: "Allah'ın belası kadın"

Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anın ses görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken ünlü ismin kızına "5 dakikan var, hazırlan. Kırarım şimdi o bilgisayarı. Lan yürü. Allah'ın belası kadın." dediği de net şekilde duyuluyor. Kendisine bağıran babasına "Allah bin belamı versin. Kimse ile konuşmadım. Boğazım gerçekten çok ağrıyor" ifadeleri net bir şekilde duyuluyor.