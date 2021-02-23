Deniz sezonunu erken açtı! Şebnem Schaefer'ın son hali görenleri şaşırttı

Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı dizilerinde oynayan Şebnem Schaefer, bir süre ekranlara ara vermişti. 3 yıl önce Schaefer, Arka Sokaklar ile seyirciyle yeniden buluşmuştu. Tekrar ekranlardan uzak olmayı tercih eden Schaefer, sosyal medya hesabından sıkça yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşuyor.