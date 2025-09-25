BIST 11.367
Deniz Seki'n,n 5 yıldır devam eden ilişkisi bitti! İhanet iddiaları gündemde

Şarkıcı Deniz Seki'nin, İrfan Özçelik ile 5 yıldır devam eden bir ilişkisi vardı. Geçtiğimiz gün ilişkisinin bittiğini açıklayan Seki, sevenlerini üzdü. Akıllara hemen ihanet soruları geldi.

Evlilik planları yaptığı iş insanı İrfan Özçelik ile  5 yıldır aşk yaşayan Deniz Seki'nin mutluluğu yarım kaldı.

Geçtiğimiz aylarda yeni yaşını sevgilisiyle kutlayan Seki, ayrıldıklarını açıkladı.

"O BENİ MERAK ETSİN"

İlişkisi bir dargın bir barışık devam eden Deniz Seki, ayrılık sonrası samimi açıklamalar yaptı. Biten ilişkisi hakkında konuşan Seki "Uzun yıllardır beraber yürüdüğüm yol arkadaşım vardı. Bir süredir görüşmüyoruz, sebebi nedir bilmiyorum. Henüz oturup konuşmadık. O beni merak etsin." ifadelerini kullandı.

