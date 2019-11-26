Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki hastaneye kaldırıldı hastalığı bakın ne

Deniz Seki, kimdir?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Antalyalı olduğu için kendini Antalyalı hissetmektedir. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu. Okulunu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar verdi.