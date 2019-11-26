Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki hastaneye kaldırıldı hastalığı bakın ne
Annesinin ardından erkek kardeşi Serdar Seki rahatsızlanan Deniz Seki, gözyaşları içinde herkesten dua istedi.
Geçtiğimiz aylarda annesi rahatsızlanan Deniz Seki, sevenlerinden dua istemiş, büyük üzüntü yaşamıştı ki gelen haberle yıkıldı. Annesinin iyileşmesine sevinemeden Seki'nin erkek kardeşi Serdar Seki, beyin kanaması geçirdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre, Deniz Seki'nin erkek kardeşi dün iş yerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Serdar Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için bir süre ameliyata alınamayan Serdar Seki'nin ilk operasyonu 6 saat sürdü.
2. Sayfa sunucularının aradığı Deniz Seki ise ağlamaktan konuşamadı. Kardeşini kendisinin büyüttüğünü belirten Seki, sevenlerinden dua istedi.
Deniz Seki, kimdir?
Deniz Seki, 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Antalyalı olduğu için kendini Antalyalı hissetmektedir. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu. Okulunu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar verdi.