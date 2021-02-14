Deniz Seki'nin eski halinden eser kalmadı! 20 kilo verdi son hali olay
50 yaşındaki Deniz Seki yıllardır rahatsız olduğu kilolarından kurtuldu. Seki'nin son hali görenleri hayrete düşürdü.
Kilolarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen Deniz Seki'nin eski halinden eser kalmadı. 50 yaşındaki Deniz Seki zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından yeniden kilo almıştı.
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Ünlü sanatçı, 2018 yılında olduğu mide ameliyatı sonrası geri aldığı kiloları verdi.
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Sorunu kökten çözmek isteyen Seki kolları sıvadı tüm alışkanlıklarını değiştirmişti.
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"Artık diyet bozmak yok, çünkü bu benim yaşam şeklim oldu" diyen şarkıcı 2,5 ay sonunda fit bir görünüme sahip oldu.
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