Deniz Seki'nin bacakları olay oldu takipçisiyle işte böyle atıştı

Bir süredir Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir restoranda sahne alan şarkıcı Deniz Seki, sadece sahne performansıyla değil verdiği kilolarla da konuşuluyor. Cezaevinde 90 kiloya çıkan Deniz Seki, geçirdiği ameliyat sonrası 57 kiloya kadar düşmüştü.