Deniz Seki Photoshop yüzünden ti'ye alınınca, zayıflık sırrını duyurdu
Formda görüntüsüyle dikkat çeken Deniz Seki sırrını açıkladı “Fotoşop yok ama buz terapisi var.” dedi.
Deniz Seki İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda Photoshop'la yaptığı düzeltmelerin 'ayarını kaçırınca' sosyal medyanın diline düştü. Son yaptığı paylaşımda "Photoshop yok ama buz terapisi var" diyerek zayıflama sırrını paylaştı. Paylaşımına ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.
Deniz Seki’yi bu paylaşımı sonrası Demet Akalın, İrem Derici, Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu gibi birçok ünlü arkadaşı buz terapisiyle ilgili soru yağmuruna tuttu.
Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Son paylaştığı fotoğrafa ünlü dostlarından yorum yağan Seki, zayıflama sırrını buzdolabı fotoğrafında görünen buz terapisi şişelerine borçlu olduğunu ifade etti.
Art arda beğeni ve yorum yağınca caps yaptılar!
Seki'nin ünlü dostları Gülben Ergen, İrem Derici, Gülşah Saraçoğlu ve Demet Akalın'ın peş peşe fotoğrafın altına buz terapisiyle ilgili yorum yazması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Bu art arda yorumları ti'ye alan bazı kullanıcılar ve sosyal medya hesapları, "Fotoğrafımı sosyal medyaya atmadan önce, Whatsapp'tan kız arkadaş grubuma yollayıp, 'Fotoğrafıma yorum yazın' demişimdir" ifadesiyle esprili caps'ler hazırladı.