Deniz Seki Photoshop yüzünden ti'ye alınınca, zayıflık sırrını duyurdu

Art arda beğeni ve yorum yağınca caps yaptılar!

Seki'nin ünlü dostları Gülben Ergen, İrem Derici, Gülşah Saraçoğlu ve Demet Akalın'ın peş peşe fotoğrafın altına buz terapisiyle ilgili yorum yazması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Bu art arda yorumları ti'ye alan bazı kullanıcılar ve sosyal medya hesapları, "Fotoğrafımı sosyal medyaya atmadan önce, Whatsapp'tan kız arkadaş grubuma yollayıp, 'Fotoğrafıma yorum yazın' demişimdir" ifadesiyle esprili caps'ler hazırladı.