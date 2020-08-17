Deniz Seki mide ameliyatından sonra binlerce lira daha ödeyip bakın nasıl zayıfladı
Geçtiğimiz yıllarda mide ameliyatı olarak kilo veren Deniz Seki, kilolarını yeniden geri almaya başlayınca spora binlerce lira ödeyip 10 kilo birden verdi.
Normalleşme süreciyle beraber başlayan konserlerle Deniz Seki de yoğun bir çalışma programına adım attı. Bodrum'da sahne alan Deniz Seki, kırmızı ve dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Seki, verdiği kilolarla da olay olunca 28 gün içinde 10 kilo birden nasıl verdiğine dair bir açıklama yaptı. Daha önce mide küçültme operasyonu geçirdiğini belirten Deniz Seki uzun bir süredir yaşam koçu Şeyda Coşkun ile birlikte egzersiz yaparak yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi.
Seki ''Kilolarımdan kurtuldum kuş gibi hafifledim, yüzüme renk geldi, sağlıklı kalmak için spor yapın, yaşantınıza heyecan katın" diyerek konserine İyisin Tabi isimli şarkısı ile başladı.
Seki yaklaşık iki saat süren performansında kendi eserlerinin yanı sıra Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe'nin şarkılarına da yer verdi.