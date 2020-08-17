Deniz Seki mide ameliyatından sonra binlerce lira daha ödeyip bakın nasıl zayıfladı

Seki, verdiği kilolarla da olay olunca 28 gün içinde 10 kilo birden nasıl verdiğine dair bir açıklama yaptı. Daha önce mide küçültme operasyonu geçirdiğini belirten Deniz Seki uzun bir süredir yaşam koçu Şeyda Coşkun ile birlikte egzersiz yaparak yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi.