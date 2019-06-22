Deniz Seki İstanbul seçimi için paylaşım yapınca ilginç bir tepki aldı! Cevabı gecikmedi
Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul seçimine dair paylaşımına ilginç bir yorum alınca cevap vermeden duramadı.
Yarın yenilenecek İstanbul seçimleri için Deniz Seki, sosyal medya hesabından hem bir hatırlatma yapmak adına hem de tatilini yarıda kesip oy vermek için İstanbul'a geleceğini söyledi.
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Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı bu selfiesine “Tatilimize ufak bir ara verip vatandaşlık görevimizi yapmaya, oyumuzu kullanmaya gidiyoruz değil mi?” notunu düştü.
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Seki’nin bu paylaşımı büyük beğeni alırken şarkıcının takipçilerinden biri, “Haklısınız bunu yazmazsanız mahalleniz linç edebilir sizi, konserlerinizi boykotta edebilirler” şeklinde bir yorumda bulundu.
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Sadece vatandaşlık görevini yerine getirmek adına çağrıda bulunan Seki’nin bu yoruma verdiği cevap; “Bu konuda mahalle baskısı hissetmiyorum.
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