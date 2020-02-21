Deniz Seki İrfan Özçelik evlilik kararı aldılar! 'Bir ay sonra görüşürüz'

Geçen yılın Ağustos ayında ilişkileri ortaya çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki ve İrfan Özçelik, demirli bir teknede baş başa tatil yaptıkları öğrenilmişti. Çiftin gözlerden uzak olmak için Göcek'i tercih ettikleri iddia edilmişti. Mutlu çift ilişkilerini resmiyete dökmek için gün saydıkları öğrenildi.