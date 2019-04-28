Deniz Seki estetikle tanınmayacak hale geldi son görüntüsü tepki çekti

Deniz Seki estetikle tanınmayacak hale geldi son görüntüsü tepki çekti

48 yaşındaki şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Deniz Seki estetikle tanınmayacak hale geldi son görüntüsü tepki çekti - Sayfa 1

2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı.

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Deniz Seki estetikle tanınmayacak hale geldi son görüntüsü tepki çekti - Sayfa 2

Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozulmuş ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 218 gününü cezaevinde geçiren Seki, ilk duruşmadan tahliye edilmişti. Sonrasında cezası onanan sanatçı hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Deniz Seki estetikle tanınmayacak hale geldi son görüntüsü tepki çekti - Sayfa 3

Son dönemlerde ise konserleriyle ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla eski halinden eser olmadığını kanıtladı.

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Deniz Seki estetikle tanınmayacak hale geldi son görüntüsü tepki çekti - Sayfa 4

Deniz Seki'nin saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki ile çekildiği fotoğrafına "Kendi sayfanda görmesek, sen olduğuna inanmazdık" şeklinde yorumlar yapıldı. Deniz Seki ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. 

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