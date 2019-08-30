Deniz Seki cenazeye mini dekolteli elbisesiyle katılınca olanlar oldu! Tepkiler büyüdü
Ünlülerin danışmanı Özgür Aras'ın kanserden vefat eden teyzesinin cenazesine katılan Deniz Seki'nin elbisesi krize neden oldu.
Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Özgür Aras'ın teyzesi kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti. Aras'ın teyzesi Funda Göncer'in cenaze törenine birçok ünlü isim de katıldı.
Özgür Aras'ı acı gününde yalnız bırakmayan şarkıcı Deniz Seki ise cenazeye siyah ve dekolteli elbisesi ile gelince tepki çekti.
Siyah mini ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Seki'nin kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Seki'nin kıyafeti cenaze töreni için uygun bulunmazken, mini ve dekolteli elbisenin üzerine başörtüsü takması ise tepkilere neden oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, "Deniz Seki keşke giyinmeseymiş, Deniz Seki organizasyonu karıştırmış, Denizcim sen olayı yanlış anlamışsın. Kafayı yarım kapatınca diğer yerleri sermiyoruz meydana mümkünse ki doğru olanı her bir yanımızı kapatıyoruz" gibi yorumlarla Seki'ye tepki gösterdi.