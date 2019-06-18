Deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen o oldu!

Şiddetli yağış önceki gün Bilecik'in en işlek caddeleri olan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinde çoğu iş yerinin sularla dolmasına neden olurken, şiddetli yağıştan her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda nasibini almıştı. Bahçelievler Mahallesinde Mehmetçik Sokak üzerinde daha önceden kafeterya olarak kullanılan iş yeri defalarca sel suyuna maruz kalırken, iş yeri sahibi yaşanan olaydan sonra burayı boşaltmıştı.