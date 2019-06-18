Deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen o oldu!
BİLECİK'te yaklaşık bir saat yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. İki gündür aynı yerleri sel suyu basarken, vatandaş tepki olarak biriken suda yüzdü.
BİLECİK'te iki gündür yağan sağanak yağış hayatı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sert esen rüzgârda Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerindeki çınar ağacının dallarını kırarken, kırılan dal taksi durağında bir aracın üstüne düştü.
Emin Akay'a ait araçta hasar meydana gelirken, kırılan dev dal vatandaşların yardımı ile kenara çekildi.
Şiddetli yağış önceki gün Bilecik'in en işlek caddeleri olan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinde çoğu iş yerinin sularla dolmasına neden olurken, şiddetli yağıştan her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda nasibini almıştı. Bahçelievler Mahallesinde Mehmetçik Sokak üzerinde daha önceden kafeterya olarak kullanılan iş yeri defalarca sel suyuna maruz kalırken, iş yeri sahibi yaşanan olaydan sonra burayı boşaltmıştı.