Deniz keyfi yapan Seda Bakan'ı kayınvalidesi uyardı! Havluyla önlem aldı

Ünlü oyuncu Seda Bakan 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuşlardı. 7 aylık hamile olan Bakan müzisyen eşi Ali Erel ile Bodrum tatiline devam ediyor. 33 yaşındaki güzel oyuncuya annesi ve kayınvalidesi eşlik etti.