Deniz keyfi yapan Seda Bakan'ı kayınvalidesi uyardı! Havluyla önlem aldı
Bodrum'a tatiline devam eden 7 aylık hamile olan ünlü oyuncu Seda Bakan objektiflere yakalandı. Durumu farkeden güzel oyuncunun kayınvalidesi gelinini uyardı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuşlardı. 7 aylık hamile olan Bakan müzisyen eşi Ali Erel ile Bodrum tatiline devam ediyor. 33 yaşındaki güzel oyuncuya annesi ve kayınvalidesi eşlik etti.
120
Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden kayınvalide, Seda Bakan’ı uyararak denizden çıkmasını söyledi. Gelinine havlu götüren kayınvalide, havlu ile denizin içinde Seda Bakan’ı sardı.
220
Ünlü oyuncuyu sudan havlu sarılmış şekilde çıkaran kayınvalide, görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı.
320
Seda Bakan Kimdir?
10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosna'lı'dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu.
420