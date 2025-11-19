BIST 10.729
Deniz Gül, milli formayla ilk golünü İspanya'ya attı

Deniz Gül, milli formayla ilk golünü İspanya'ya attı

Kariyerini Porto'da sürdüren Deniz Gül, milli formayla ilk golünü İspanya deplasmanında kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçında deplasmanda İspanya’nın konuğu oldu. 

A Milli Futbol Takımı’nda 21 yaşındaki genç forvet Deniz Gül, kariyerinde ilk kez bir milli maçta ilk 11’de görev aldı.

İLK KEZ MART AYINDA ALINMIŞTI

Porto forması giyen Deniz Gül, milli takıma ilk kez geçtiğimiz mart ayında oynanan Macaristan maçlarında aday kadroya dahil edilmişti.

Daha önce 4 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya mücadelesinde ilk 11’de görev aldı.

MİLLİ FORMAYLA İLK GOL

Müsabakanın 42. dakikasında ise Deniz Gül, milli takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.

İspanya, bu golle elemelerde ilk kez gol yedi. Ayrıca Deniz Gül, A Milli Takım tarihinde Recep Adanır'ın (Ocak 1954) ardından İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci oyuncu oldu.

