Deniz Çakır kaybettiği dostunu bakın nasıl andı
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı, sanat dünyasını derinden sarstı. Arslan'ın yakın dostu olan ve birçok projede birlikte yer aldığı Deniz Çakır, sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğrafla yoldaşını andı.
Deniz Çakır, Instagram hesabında Arslan ile gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Fotoğrafın altına duygusal bir not yazan Çakır, "Her şey sadece bir hatıra kaldı. Canım dostum, seni hep hatırlayacağız" dedi. Bu paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada birçok beğeni aldı.
Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde evinde fenalaşan Arslan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı ve kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Arslan, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Arslan’ın annesi ve babası büyük bir üzüntüyle oğullarına veda etti.
Deniz Çakır’ın yaptığı paylaşımla Arslan’a olan sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi. Ünlü oyuncu, Arslan’ın kaybının ardından duyduğu acıyı ve dostluğunu sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Çakır’ın bu anlamlı paylaşımı, hem sanat dünyasından hem de hayranlardan büyük bir ilgi gördü.