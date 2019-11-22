Deniz Çakır o ünlülere acımadı resmen yerden yere vurdu
Deniz Çakır, konuk olduğu YouTube programı 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler'de bazı ünlülere fena laf çarptı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından pek televizyon ekranlarında göremediğimiz Deniz Çakır, Zeynep Ocak’ın sunuculuğunu yaptığı 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Deniz Çakır, yurt dışına satılan projelerle ilgili ''Bunun bana ne faydası oldu?'' diyerek kendisini eleştirirken bundan sonra anlaşma yaparken buna dikkat edeceğini altını çizdi.
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Çakır, Ortadoğu reklamlarıyla ilgili ''Reklam geldi tabii Arap ülkelerinden.. Benim de böyle o kadar da paraya o kadar da muhtaç değilim. Ürdün’de tereyağ oynayacak kadar yemedim kafayı, çok şükür yatağımda rahat uyuyorum'' dedi.
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Çakır'ın bu sözleri Ortadoğu reklamlarında oynayan birçok isme gönderme olarak algılandı.
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