Deniz Bulutsuz'un darp raporu ortaya çıktı! Sevgilisine korkunç şeyler yapmış
Oyuncu Ozan Güven’den şiddet gören Deniz Bulutsuz’un adli tıp raporu ortaya çıktı. Darp raporunda Deniz Bulutsuz'un vücudunda onlarca morluk ve çürük tespit edildiği ortaya çıktı.
Oyuncu Ozan Güven hakkında 18 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunan Deniz Bulutsuz, savcılığın talebi ile İstanbul Adli Tıp Şube Müdrülüğü’nden rapor aldı.
Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, 18 Nisan’da Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikayetçi oldu.
Rapor ortaya çıktı
Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi.
Raporda Bulutsuz'un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra kapsamlı bir rapor düzenlenmesinin uygun olacağı görüşü bildirildi.