Deniz Bulutsuz'u dövüp darp raporu alan Ozan Güven fotoğrafını paylaşıp bakın ne yazdı

Deniz Bulutsuz'un şiddet gördüğünü itiraf edip ifadesinde yaşanları bir bir anlatmasının ardından fotoğrafları ortaya çıkmış, şiddetin ne denli büyük olduğu da gözler önüne serilmişti. Ozan Güven de bu fotoğraflara rağmen kendi kolundaki birkaç çiziği göstermek için fotoğrafını paylaştı, açıklama yaptı.