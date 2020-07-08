Deniz Bulutsuz dilekçe verdi! Ozan Güven'in tutuklanmasını talep etti
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen olayda Bulutsuz bir kez daha mahkemeye başvurdu. Bulutsuz’un avukatı, Güven’in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı.
Bir süredir birlikte olan Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında sular durulmuyor. Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Güven hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Ozan Güven, avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın Ozan Güven olduğu öne sürüldü.
Deniz Bulutsuz’un avukatı ise mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını söyledi. Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını da açıkladı:
''Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz.''
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında neler oldu?
Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a tartıştıktan sonra şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Şiddet iddiaları dilden dile dolanırken Deniz Bulutsuz, haberleri sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamalarla doğruladı.