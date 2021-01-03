Deniz Bulutsuz 'bu sorular iyi olmuyor' dedi kameralara saldırdı! Ozan Güven darp etmişti
Eski aşkı Ozan Güven’den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz, sokağa çıkma yasağında gazetecileri karşısında ne yapacağını şaşırdı.
Sevgilisi Ozan Güven ile ilişkisi olaylı biten ve şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulut, Güven'e dava açmıştı. Şiddet iddiası gündeme bomba gibi düşmüş Ozan Güven Babil dizisi ve reklam kampanyası iptal edilmişti.
Yaşananlar sonrası Ozan Güven çareyi İstanbul'u terk etmekte bulmuştu.
Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti. Güven 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
Bu olaydan sonra toplumun birçok kesiminden destek alan Bulutsuz, önceki gün Bebek'te görüntülendi.