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Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor! TBMM'de ve CHP Genel Merkezi'nde tören

Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor! TBMM'de ve CHP Genel Merkezi'nde tören

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından TBMM'de tören düzenleniyor.

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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara’da 84 yaşında 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.  Deniz Baykal için önce CHP Genel Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri, Baykal ailesi ve sevenleri katıldı.

Deniz Baykal’ın hayatı boyunca Türkiye için mücadele ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzde verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah’tan rahmet sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nden törenin ardından Baykal için TBMM'de tören düzenleniyor.  Baykal, TBMM'de düzenlenecek tören sonrası Ankara'da defnedilecek.

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