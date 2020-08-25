Deniz Baykal Cumhur İttifakında!..

Yerli ve milli olmak farklı bir duygudur…

Bu duygu, her türlü siyasi çıkarın üzerindedir…

Yürüdüğün yol…

Bulunduğun konum…

Ortaya koyduğun irade…

Bir ölçüdür…

“Vatan, millet, bayrak ve devlet” ülküsü üzerinde hiçbir görüşün, hiçbir gücün öneminin olmadığının duruşudur yerli ve milli olmak!

Gerektiğinde ise gemileri yakabilmek, bulunduğu ortamı terk edebilmektir…

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İşte size Tayyip Erdoğan'ın yanında yürüyen özel bir isim;

Korkmaz Karaca…

Türkiye onu CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yakınında yer alan bir isim olarak tanıdı…

Genç, idealist, entelektüel ve cesur yürek bir isim…

Deniz Baykal ona inandı, güvendi, genç yaşında danışmanı yaptı parti meclisine aldı…

Adeta "prensi" baba oğul gibi oldu...

7 yıl böyle oldu..

Karaca Deniz Baykal'ın gidişiyle CHP'de görev almazken, parti çevreleri içinde yer alarak gelişmeleri takip etti…

Not aldı…

Gözlemledi...

Liderden öte baba gibi gördüğü Baykal'ı hiç terk etmedi…

Ama CHP’nin Baykal sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile yanlış yola girdiğini, Baykalcıların yani gerçek Atatürkçülerin partiden tasfiye edilmeye başladığını görmek onun için sürpriz olmadı…

Kemal Bey’in o günlerde Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında “Biz Atatürk’ün CHP’si değiliz” sözleri onu haklı çıkardı...

Tabi ki Deniz Baykal’ı da…

Karaca, Baykal ile konuşarak CHP ile yollarını ayıracağının kararını o günlerde verdi…

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Hatırlayalım hasta olan Baykal'ı ziyarete giden CHP lideri Kılıçdaroğlu kapıdan dönerken, Korkmaz Karaca “Sayın Baykal ile bugün buluştuk. 2 saate yakın dertleştik. Tüm Türkiye’ye selamı var” mesajını paylaşıyordu.

Bu mesaj aslında Deniz Baykal’ın Kemal Kılıçdaroğlu ile bağını kopardığının mesajıydı...

Korkmaz Karaca’nın seçime sayılı günler kala "Dört yandan saldırı altında olan ülkeye bu kritik dönemde, Usta gerek…" sözleri, Erdoğan'la ve AK Parti kurmaylarıyla samimi fotoğraflar vermesi, CHP’yi terk ediş “Yerli ve Milli” saflara geçişi oldu…



Ve 24 Haziran'da Erdoğan'ı destekledi…

İşte "Baykal'ın prensi" olarak anılan Korkmaz Karaca, bugün “Yerli ve Milli” olduğuna inandığı Recep Tayyip Erdoğan'ın saflarında gururla devletine hizmet ediyor…



Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a danışmadan Korkmaz Karaca’nın böyle bir karar vermesi mümkün mü?



Korkmaz Karaca’nın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alması, aslında CHP’de dışlanan Deniz Baykal misyonunun da Erdoğan’ın yanında yer alışıydı…



Çünkü bugünkü CHP Genel Başkanı ve yönetiminin siyasi aklına baktığımız zaman Deniz Baykal’ın yerli ve milli duruş gösteren kadrolarından eser kalmadığını çok net şekilde görüyoruz…

Son kongrede dışlanan isimlerle oluşan PM bunun açık göstergesi olmuştur...

Korkmaz Karaca onun için bugün Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak Tayyip Erdoğan’ın yanında “Bağımsız Türkiye” mücadelesi veriyor…



“BİDENsizler familyasından” asla değildir…

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Bazılarınız "Korkmaz Karaca kimdir?" diye liyakat sorgulaması yapabilir…

Buyurun…

Oturduğu koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa güç veren, bu ülkenin yetiştirdiği Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alan genç, 2023 Türkiye’si vizyonuna yakışacak vizyoner isimlerden biri…



Türkiye’nin ve dünyanın gübre sektöründeki önemli oyuncularından İsviçreli İndagro firmasının Türkiye temsilciliğini yapmış…

Mega Varlık A,Ş, Dap Holding, Sbk Holding, Doğan Holding, Yeditepe Faktoring, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş. başta olmak üzere birçok özel sektör şirketine danışmanlık hizmeti verip, önemli başarılara imza atarak kendini göstermiş…

Sonra Deniz Baykal onu keşfetmiş…

2010 - 2017 yılları arasında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın danışmanlığı görevinde bulundu…

7 yıl boyunca birlikte yürüdüler...

Baykal’ın yanından ayrılmadı hiç...

Hep vefalı oldu Baykal'a karşı...



O bilindik kaset kumpası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesi, onu gönül olarak partiden kopardı.Çünkü neyin ne olduğunu çok iyi biliyordu..

Baykal sonrası CHP’nin izlediği gayri milli politikalar sonrası resmen CHP’yi terk etti…



Partiyi ele geçirmek için Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpasının arkasında kimler olduğunu ondan daha iyi bilen kim olabilir ki?

*



Dedim ya…

Yerli ve milli duruşa sahip olmak için gerekirse gemileri yakmak gerekir…



Korkmaz Karaca da bunu yaptı…



Ve yerli ve milli olduğuna inandığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüme kararı aldı…



Tayyip Erdoğan CHP’de Baykal ile birlikte siyaset yapmış, liyakat sahibi Karaca'yı Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak görevlendirdi…



Korkmaz Karaca çok özel bir isim...



Doğru bir isim…



İnandığı doğrular için yaşayan bir isim…



Deniz Baykal’ın CHP’sinden Tayyip Erdoğan’ın AK Partisine geçişinin adı tek kelime ile CHP’de kaybolan Atatürk vizyonudur…



Yani “Yerli ve milli yolu” tercih etmektir…

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Dedim ya çok özel bir isim diye…



Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak İngiltere merkezli Finans Kulübü tarafından ‘Türkiye'nin Umut Vadeden Özel Sektör Yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.



Uluslararası piyasalarda yönettiği 'Serbest Hedge Fon', altında son 6 ayda aldığı kaldıraçlı pozisyon sayesinde, en yüksek getiriye sahip ilk 3 fon arasına girerek önemli bir başarıya imza attı…



Korkmaz Karaca üretmeyi, proje ortaya koymayı seviyor…



Seviliyor…



Sayılıyor…



Bakın başta kız öğrenciler olmak üzere, gençlere teknoloji alanında kariyer yapmaları için ilham vermek amacıyla, Microsoft Türkiye tarafından gerçekleştirilen DigiGirlz Projesi'ne de imza atan bir isim Korkmaz Karaca…

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Diyeceğim şu ki;



Korkmaz Karaca’nın “Usta” dediği Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındaki yürüyüşü, aslında Deniz Baykal misyonu yürüyüşüdür…



Yani Baykal’ın gönül olarak Erdoğan’a verdiği destek yürüyüşüdür…



Bugün Deniz Baykal’a sorun;



“Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı?”

Bence cevabı nettir..

“Cumhur ittifakı…”



Çünkü Deniz Baykal Türk siyasetinde her önemli karar alışında, ülke çıkarlarını parti çıkarlarının üzerinde görüp, yüzde yüz yerli ve milli bir duruş sergilemiştir…



Bugünkü "BİDENsizler" asla yanına yaklaşamamıştır…



İşte Korkmaz Karaca Erdoğan’ın yanındaki Deniz Baykal’dır…

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından dışlanan, oyuna getirilen yerli ve milli isimler, bu gerçeği 2023’e doğru daha net bir şekilde göreceklerdir…

Parti kuracağı söylenen Baykalcıların bugünkü siyasi iklimde Cumhur ittifakının yanında yürümesi asla sürpriz olmayacaktır...

Deniz Baykal'ın Korkmaz Karaca ile bu misyonu üstlenmesi,Tayyip Erdoğan'ın Korkmaz Karaca gibi isimleri kucaklaması sürpriz olmayacaktır...

Çünkü mesele yerli ve milli olma meselesidir...

















