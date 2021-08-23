Deniz Akkaya'ya Selin Ciğerci şoku hapse girecek! Beyaz TV Söylemezsem Olmaz'a çıkamadı.
Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. Beyaz Tv’de Söylemezsem Olmaz’ın yeni sezonunda yer alacak Deniz Akkaya, ilk günü olmasına rağmen bu sabah 08.45'te başlayan programa gelmedi.
Beyaz Tv’de Söylemezsem Olmaz’ın yeni sezonunda Arto'nun yerine geçen Deniz Akkaya, programa bu sabah gelmedi...Polis,Akkaya’yı kanala gelir gelmez alacaklarını ve yayına çıkartmayacaklarını söyledi...
Akkaya’ya programın yapımcısı Bilal Özbilge’nin ulaşamadığını belirtildi. Akkaya daha sonra Beyaz Tv canlı yayınına evinden bağlanarak katıldı.
Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.
Akkaya, gün içinde teslim olacağını söyledi.