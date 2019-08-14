Deniz Akkaya'nın videosu ortalığı karıştırdı! Ata Demirer'in eski sevgilisinden olay gönderme!
Deniz Akkaya'nın şişman ve çirkin insanlar hakkında şaka amaçlı çektiği videoyu Ata Demirer'in eski nişanlısı Aslı Turanlı paylaşınca olay oldu. Kanal D'nin 2. Sayfa haberinde çıkan iddialar ortalığı fena karıştırdı, Deniz Akkaya, sitem etti.
Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan şaka amaçlı bir video paylaşarak, ''Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" dediği anları yayımladı. Bu videoyu Ata Demirer'in eski nişanlısı Aslı Turanlı kendi sosyal medya hesabında paylaşınca ise olanlar oldu.
Bir dönem ünlü komedyen Ata Demirer ile beraber olan hatta nişanlanan Aslı Turanlı, Deniz Akkaya'nın olay yaratan videosunu kendi hesabında paylaşınca Ata Demirer'e gönderme yaptığı düşünüldü. Kanal D'nin 2. Sayfa magazin programında bu haberler sunulurken Akkaya'nın söylediği sözler de ağır eleştirildi.
Paylaşımda Deniz Akkaya'nın sarf ettiği, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleri büyük tepki gördü. Akkaya videoda, "İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar…" ifadelerini kullandı.
Deniz Akkaya'nın bu videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Turanlı'nın eski sevgilisi Ata Demirer'e gönderme yaptığı iddia edildi. Turanlı, videoya gelen tepkiler üzerine paylaşımını hemen kaldırdı. Aslı Turanlı, Ata Demirer ile Şubat ayında 20 gün süren bir aşk yaşamıştı.