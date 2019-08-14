Deniz Akkaya'nın videosu ortalığı karıştırdı! Ata Demirer'in eski sevgilisinden olay gönderme!

Bir dönem ünlü komedyen Ata Demirer ile beraber olan hatta nişanlanan Aslı Turanlı, Deniz Akkaya'nın olay yaratan videosunu kendi hesabında paylaşınca Ata Demirer'e gönderme yaptığı düşünüldü. Kanal D'nin 2. Sayfa magazin programında bu haberler sunulurken Akkaya'nın söylediği sözler de ağır eleştirildi.