Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin bikinili pozları için babası Efe Önbilgin'le dava görüldü
Efe Önbilgin, kızı Ayşe'nin bikinili görsellerinin kaldırılması için mahkemeye başvurdu, talebi reddedildi.
Deniz Akkaya'nın bir dönem birlikte olduğu eski sevgilisi, kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'ya bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedneiyle dava açmıştı.
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Bu duruma Deniz Akkaya, oldukça sinirlenmiş ve sosyal medya hesabı Instagram'dan isyan etmişti.
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Bugün görülen davada bu fotoğrafların çocuk istismarına girdiğini iddia eden Efe Önbilgin, "Görsellerin yayınlanması yasaklansın" talebinde bulundu.
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Mahkeme, Efe Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetti. Duruşma ertelendi.
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