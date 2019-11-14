Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin bikinili pozları için babası Efe Önbilgin'le dava görüldü

Deniz Akkaya'nın bir dönem birlikte olduğu eski sevgilisi, kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'ya bir firmanın reklamı için 10 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedneiyle dava açmıştı.