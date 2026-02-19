BIST 13.972
Deniz Akkaya'dan sektörü sallayan iddialar! Cesur diline beğeni yağdı

Deniz Akkaya, bu kez romanı ile gündeme geliyor. Model ve oyuncu Akkaya, edebiyata yöneldi. Aç Kuşlar isimli roman, İstanbul’un "seçkin" yüzünün ardında saklanan ikiyüzlülüğü, güç savaşlarını, ahlak maskelerini ve sınıf çatışmalarını cesur bir dille masaya yatırıyor.

Deniz Akkaya'dan sektörü sallayan iddialar! Cesur diline beğeni yağdı - Resim: 1

Deniz Akkaya'dan sektörü sallayan iddialar! Cesur diline beğeni yağdı - Resim: 2

KİTABIN KONUSU

Aç Kuşlar, Boğaz yalılarından kapalı kapılar ardında yaşanan karanlık ilişkilere; cemiyet hayatında paranın nasıl her şeyi akladığına ve “ayıp” kavramının kime göre değiştiğine sert bir bakış sunuyor. 

Deniz Akkaya'dan sektörü sallayan iddialar! Cesur diline beğeni yağdı - Resim: 3

Roman, sosyete partilerinden dedikodu sofralarına, şöhretin görünmeyen bedellerinden sınıf kibirlerine uzanan çarpıcı bir anlatı kuruyor.

Deniz Akkaya'dan sektörü sallayan iddialar! Cesur diline beğeni yağdı - Resim: 4

Deniz Akkaya, bu romanda güç, para ve statünün dokunduğu her şeyin nasıl meşrulaştığını, ahlakın nasıl eğilip büküldüğünü anlatıyor. Kuşlar, zenginliğin sessizliğine dikkat çekerken bir taraftan da sessizliğin ardındaki çürümeyi yüksek sesle ifşa ediyor.

