Deniz Akkaya'dan sektörü sallayan iddialar! Cesur diline beğeni yağdı

Deniz Akkaya, bu romanda güç, para ve statünün dokunduğu her şeyin nasıl meşrulaştığını, ahlakın nasıl eğilip büküldüğünü anlatıyor. Kuşlar, zenginliğin sessizliğine dikkat çekerken bir taraftan da sessizliğin ardındaki çürümeyi yüksek sesle ifşa ediyor.