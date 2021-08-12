Deniz Akkaya'dan olay sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmüyorum
Deniz Akkaya yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözünün arkasında durduğunu söyleyen Akkaya, bu tür insanların intihara meyilli olduğunu öne sürdü.
Daha önce, "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" diyen Akkaya, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Eski manken, "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" ifadelerini kullandı.
Eski manken Deniz Akkaya, YouTube’da yayınlanan Armağan Çağlayan’ın "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Akkaya, iki yıl önce yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" açıklamasını tekrarladı.
"İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem"
O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi, Akkaya, "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" diye konuştu.
"Çılgın yaşadım ama artık duruldum"
Gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını belirten Akkaya, "Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum. Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. 'Kırkından sonra azanı teneşir paklar' diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız" ifadelerini kullandı.