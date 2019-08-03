Deniz Akkaya yeni yaşını oldukça iddialı bir fotoğraf ile kutladı! Yaşına rağmen fiziği ise efsane!

Ünlü modelin 42. yaşına rağmen düzgün fiziği ise dikkat çekti. Akkaya, ''Az önce, övünerek söylüyorum 42 oldum. Evimden uzakta en sevdiğim insanlar ile kutluyorum. Sizi kocaman öpüyorum'' diyerek paylaştığı bu fotoğraf ile birçok övgü dolu yorumlar aldı.