Deniz Akkaya ve Tuğba Özerk arasındaki kavgada sular durulmuyor! Akkaya'dan sert sözler!
2016 Yılında Deniz Akkaya sunduğu bir canlı yayın programında Tuğba Özerk'in annesini arayarak ''Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye sorunca ikili arasında çıkan kavga yeniden alevlendi.
Deniz Akkaya, iki yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Akkaya, Kapani'ye "Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye bir soru sormuştu. Deniz Akkaya'nın bu sorusu magazinde günlerce tartışma konusu olmuştu.
İnternette kendisinin 'kızının sevgilisi ile ilişki yaşayan anne' olarak yer aldığını kaydeden Kapani'nin ihbarı sonrası Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tuğba Özerk, Akkaya'ya 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 17. Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar vermişti.
Tuğba Özerk, aylar sonra bir arkadaşının sosyal medya hesabında Deniz Akkaya'nın fotoğrafını görünce bu yorumu yaptı: ''Yaşlılar küçülür bu illa deve gibi. Tabutun bayağı bir geniş olacak ama sonuçta evladına ben sahip çıkarım merak etme... Sen kızı kamplara at orada burada patla... Davamı da canlandırıyorum tekrar... Mukocum kusura bakma sayfanı kirletti bu zavallı.''
Deniz Akkaya, Tuğba Özerk'in sözleri üzerine dün Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlandı. Akkaya, "O kadının sorunları var. Defalarca açtığım davaları kazandım. Parası pulu kalmadı diye açmıyordum, durumuna üzülüyorum. Ancak bu son yazdıkları avukata intikal etti. Yine mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullandı.