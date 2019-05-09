Deniz Akkaya ve Tuğba Özerk arasındaki kavgada sular durulmuyor! Akkaya'dan sert sözler!

Tuğba Özerk, aylar sonra bir arkadaşının sosyal medya hesabında Deniz Akkaya'nın fotoğrafını görünce bu yorumu yaptı: ''Yaşlılar küçülür bu illa deve gibi. Tabutun bayağı bir geniş olacak ama sonuçta evladına ben sahip çıkarım merak etme... Sen kızı kamplara at orada burada patla... Davamı da canlandırıyorum tekrar... Mukocum kusura bakma sayfanı kirletti bu zavallı.''