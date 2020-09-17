Deniz Akkaya Selin Ciğerci birbirine girdiler! 'Senin çocuğun olmaz' lafı ortalığı karıştırdı
Bir televizyon programında telefonla bağlanan Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya'nın tartışması olay oldu.
Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, dün akşam yayınlanan bölümde Selin Ciğerci ile birbirine girdi. İkili telefonda laf dalaşına girdiler.
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İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.
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Taşıyıcı annelik: Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi.
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Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi.
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