Deniz Akkaya FETÖ'cü dediği eski eşi Efe Önbilgin'in mesajlarını ifşa etti
Deniz Akkaya mahkemelik olduğu eski eşi ve kızı Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'in FETÖ ile bağlantısı olduğunu iddia etmesinin ardından, kızı Ayşe'nin babasına sitem ettiği ve babasını suçladığı yazışmalarını ifşa etti.
Kızının babasına attığı tüm mesajları ifşa etti
Eski manken ve günümüzün tanınmış magazin sunucularından Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin ile arasındaki gerilimde hararet dinmiyor. FETÖ ile bağlantılı işler yaptığını iddia ettiği eski eşi Önbilgin ile arasında 'Akkaya'nın, kızının bikinili fotoğraflarını paylaştığı' gerekçesi ile sorun yaşamalarının ardından, ünlü sunucu kızı Ayşe'nin babasına attığı tepki dolu mesajları bir bir yayınladı. Akkaya, bunu kızının izni ve isteği ile yaptığını ifade etti.
"Günah benden gitti" diyerek 'FETÖ' iddiasını ortaya atmıştı
Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgen'le arasındaki tüm gemileri yakarak, yurt dışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin'in 11 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını paylaşmaması için açtığı davaya sinirlenip yeni bir açıklama yapmış, Önbilgin'in eski sevgilisi ve avukatını suçlayarak, "Günah benden gitti" diyerek Önbilgin ve avukatının 'FETÖ' için çalıştığını öne sürmüştü.
Kızını arayıp sormadığını ve yasal olarak üstüne düşen bakım masraflarını karşılamadığını ifade eden Akkaya, kişisel Instagram hesabından bir dizi hikaye yayınlayarak, Efe Önbilgin'e çok sert mesajlar verdi. İşte Akkaya'nın o paylaşımları...
Akkaya "Değerli basın mensupları" diye giriş yaptığı hikaye dizisinin ilk paylaşımında, eski eşi Önbilgin ile arasındaki gerilimi özetledi.