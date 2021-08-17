Deniz Akkaya FETÖ'cü dediği eski eşi Efe Önbilgin'in mesajlarını ifşa etti

Kızının babasına attığı tüm mesajları ifşa etti

Eski manken ve günümüzün tanınmış magazin sunucularından Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin ile arasındaki gerilimde hararet dinmiyor. FETÖ ile bağlantılı işler yaptığını iddia ettiği eski eşi Önbilgin ile arasında 'Akkaya'nın, kızının bikinili fotoğraflarını paylaştığı' gerekçesi ile sorun yaşamalarının ardından, ünlü sunucu kızı Ayşe'nin babasına attığı tepki dolu mesajları bir bir yayınladı. Akkaya, bunu kızının izni ve isteği ile yaptığını ifade etti.