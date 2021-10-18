Deniz Akkaya canını zor koruyor! Olay tehdit: Korkudan işe gidemiyorum!
Manken ve sunucu Deniz Akkaya, kendisini tehdit eden şarkıcı Sevda Giray’dan şikayetçi oldu. Akkaya, korkudan işine bile gidemediğini belirterek savcılığa koştu.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemez Olmaz isimli magazin programında yaptığı sivri ve sert yorumlarıyla dikkat çeken Deniz Akkaya'ya ağır tehdit... Soluğu savcılıkta alan Deniz Akkaya, dilekçesinde ‘O dilini kökünden sökerim, pusuya yatarım seni öldürürüm’ gibi birçok tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Akkaya, Giray’ın cezalandırılmasını talep etti.
Şarkıcı Sevda Giray tarafından belli aralıklarla şekilde çirkin tehdit ve hakaretlere maruz bırakıldığını belirten Akkaya, ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirerek Savcılığa şikayette bulundu.
Canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini iddia etti
Akkaya savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde; Giray'ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini anlattı.
"O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm"
Akkaya, Giray'ın, "Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz" gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyl