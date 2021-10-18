Deniz Akkaya canını zor koruyor! Olay tehdit: Korkudan işe gidemiyorum!

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemez Olmaz isimli magazin programında yaptığı sivri ve sert yorumlarıyla dikkat çeken Deniz Akkaya'ya ağır tehdit... Soluğu savcılıkta alan Deniz Akkaya, dilekçesinde ‘O dilini kökünden sökerim, pusuya yatarım seni öldürürüm’ gibi birçok tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Akkaya, Giray’ın cezalandırılmasını talep etti.