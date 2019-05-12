Deniz Akkaya Anneler Günü'nde annesini kaybetti acısını böyle paylaştı
Türk manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini sevenlerine duyurdu.
1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra Türk televizyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Deniz Akkaya, Anneler Günü'nde kötü haberi aldı. Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, hayatını kaybetti.
Önceki akşam hayatını kaybeden Dinemis Akkaya için sosyal medya hesabından bir duyuru yayınlayan Deniz Akkaya, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşarak altına duygusal bir mesaj yazdı. Akkaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Anneler Günü...Güzel annem bir Ramazan günü,bir anneler gününde aramızdan ayrılmayı seçti... Güzel gözlerin,kitapların bana miras;torunun ise emanet güzel Çerkez kızı..."
Öte yandan Dinemis Akkaya'nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.