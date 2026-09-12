Denis Diderot: Bilgi Paylaşılmalıdır

Voltaire bize düşünce özgürlüğünün önemini hatırlatmıştı. İnsanların korkmadan konuşabilmesi, özgür bir toplumun temel şartlarından biriydi.

Ancak başka bir soru daha vardı.

İnsanlar, konuşmak için şart olan, bilgiye ulaşamıyorlarsa?

İşte Denis Diderot’nun hayatı bu sorunun etrafında şekillendi.

1713 yılında Langres kentinde doğan Diderot, varlıklı bir aileden gelmiyordu. Genç yaşta Paris’e gitti. Çeviriler yaptı, ders verdi, yazılar yazdı. Hayatını kalemiyle kazanmaya çalıştı.

Onu tarihe geçiren ise tek bir kitap değil, onlarca cildi bulan büyük bir projeydi.

Encyclopédie (Ansiklopedi).

İnternet ile saniyede binlerce bilgiye ulaştığımız bu çağda, bir ansiklopedi bize sıradan gelebilir.

18. yüzyılda durum tamamen farklıydı.

Bilgi kıt ve dağınıktı.

Kitaplar ulaşılması zor ve pahalıydı.

Okuma yazma oranı çok düşüktü.

Üstelik bugün sansür olarak tanımladığımız kavram, o devirde çok daha ağır bir biçimde uygulanıyordu. Bu nedenle bazı bilgilerin yayımlanması bile tehlikeliydi.

Diderot buna itiraz etti.

Onun amacı yalnızca bir ansiklopedi hazırlamak değildi.

İnsan bilgisini geniş kitlelere yaymayı istiyordu.

Aslında Encyclopédie projesi başlangıçta İngiliz düşünür Ephraim Chambers’ın 1728 yılında yayımladığı Cyclopaedia adlı eserinin Fransızcaya çevrilmesi amacıyla ortaya çıkmıştı. Ancak Diderot ve d’Alembert’in yönetiminde proje çok daha büyük bir düşünce ve bilgi çalışmasına dönüştü.

1751 yılında ilk cilt yayımlandı.

Projeye matematikçiler, doktorlar, mühendisler, filozoflar ve zanaatkarlar katıldı.

Çünkü Diderot’nun anlayışına göre bilgi yalnızca üniversitelerde üretilmezdi.

O, yaşadığı dönem için devrimci sayılacak bir düşünceye sahipti.

Marangozun ustalığı da, demircinin bilgisi de, matbaacının deneyimi de insanlığın ortak mirasının parçasıydı.

Çünkü uzun yıllar boyunca el emeği ile zihinsel emek birbirinden ayrı görülmüştü.

Diderot, el emeği ile zihinsel emeğin birbirinden ayrı görülmesine karşıydı.

Ona göre düşünmek kadar üretmek de önemliydi.

Bu anlayış, daha önce Francis Bacon gibi düşünürlerin geliştirdiği bilgi anlayışıyla da bağlantılıydı. Bilginin yalnızca biriktirilmesi değil, düzenlenmesi ve insan hayatının gelişmesine hizmet etmesi gerektiği düşüncesi Aydınlanma düşüncesinin temel unsurlarından biri haline gelecekti.

Encyclopédie yalnızca bilgileri sıralayan bir eser değil, aynı zamanda bir düşünme metoduydu.

Okuyucuya şunu söylüyordu:

Bilgi paylaşılırsa çoğalır ve kıymetli olur.

Zira gizlenen bilgi, iktidar sahiplerinin elinde ve hizmetinde kalır.

Doğal olarak bu yaklaşım herkesi memnun etmedi ve Ansiklopedinin bazı ciltleri yasaklandı.

Diderot sorgulandı.

Yayın izni defalarca iptal edildi.

Buna rağmen vazgeçmedi.

Yaklaşık yirmi yıl boyunca yüzlerce yazarın birlikte çalışmasıyla dev bir eser ortaya çıktı. İlk çalışmanın 17 ciltlik metin ve 11 ciltlik levhalardan oluşan bölümü 1751-1772 yılları arasında yayımlandı. Daha sonra ek ciltler ve dizinlerle birlikte eser 35 cilde ulaştı.

Ansiklopediyi yalnızca bir yayıncılık başarısı olarak görmek yanlış olacaktır.

Çünkü bu projenin esas özelliği, iş birliğinin gücünü gösteren büyük bir kültür faaliyeti olmasıdır.

Bu devasa çalışmayı Diderot tek başına yürütmedi. Çok sayıda insanın bilgisini bir araya getirdi.

Bugün açık bilim, dijital kütüphane ve ücretsiz eğitim platformlarından söz ediyoruz.

Bu düşüncelerin köklerini büyük ölçüde Diderot’nun temsil ettiği Aydınlanma anlayışında buluyoruz.

Çağımızda sorunlar çok farklı.

Bilgiye ulaşmak artık oldukça kolay.

Şimdiki sorun, doğru bilgiye ulaşabilmek.

Her an milyonlarca yeni içerik üretiliyor.

Fakat bunların hangisinin güvenilir, hangisinin güvenilir olmadığı asıl mesele burada.

Bu nedenle Diderot’nun bize bıraktığı miras yalnızca bilgiyi paylaşmak değildir. Bilgiyi doğrulamak da bir o kadar önemlidir.

Aydınlanma’nın en büyük gücü, bilginin aristokrasi ve kilisenin tekelinden çıkmasıydı.

Okumak demek düşünmek demekti.

Düşünmek demek ise soru sormak demekti.

Soru soran toplumun bir sonraki hedefi değişim olacaktı.

Dolayısıyla Denis Diderot bize yalnızca devrim niteliğinde kitaplar değil, çok daha fazlasını bıraktı.

Bilginin kıymetini ve onu kullanma kılavuzunu bıraktı.

Fransa’nın düşünce yolculuğunda şimdiye kadar önemli duraklardan geçtik.

Montaigne’den Diderot’ya varan yolculukta akıl, eleştirel akıl, gönül, hoşgörü, cesaret ve iktidar gibi kavramları fikir babaları ile beraber ele aldık.

Konu ettiğimiz bütün düşünürlerin ortak bir hedefi vardı:

Özgür insan.

Peki özgür insanlar nasıl bir toplum kurmalıdır?

Bu sorunun cevabını Jean-Jacques Rousseau’dan alacağız.