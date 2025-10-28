Dengesiz havaya dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşüyor
Meteoroloji hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları dengesiz şekilde değişiyor. Yurdun bir bölümünde yoğun bir yağış ve soğuk etkili olurken diğer tarafta ılık ve rüzgarlı bir hava etkili oldu. Ancak uzmanların uyarılarına göre bugün hava daha da soğuyacak.
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Marmara Bölgesinde sağanak yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 20 ile derece arasına çekildi. Çarşamba günü yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor ancak sıcaklıklar 20 derecelerin altına iniyor.
Ege Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. İzmir ve dolaylarında bu yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir’de 25, Muğla’da 18, Afyonkarahisar’da 20 derece ölçülüyor.
Yağışlar Akdeniz Bölgesinin batısında da görülüyor. Bölgenin kalanında parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar ise Antalya’da 23, Adana’da 29, Hatay’da 27 derece ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesinde sağanak yağışlı bir hava hakim. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklıklar bölgede 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü sıcaklıklarda 5-6 derecelik düşüş bekleniyor.
Karadeniz Bölgesinin doğusunda parçalı bulutlu bir gökyüzü görülürken bölgenin kalanında sağanak yağışlar etkili oluyor. Bölgede sıcaklıklar en yüksek 20-21 derecelerde ölçülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar Kars’ta 18, Malatya’da 24, Hakkari’de 21 derece ölçülüyor.