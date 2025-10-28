Dengesiz havaya dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşüyor

Yağışlar Akdeniz Bölgesinin batısında da görülüyor. Bölgenin kalanında parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar ise Antalya’da 23, Adana’da 29, Hatay’da 27 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde sağanak yağışlı bir hava hakim. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklıklar bölgede 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü sıcaklıklarda 5-6 derecelik düşüş bekleniyor.