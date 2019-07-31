Denemek için tarlasına ekti! Tanesini 15 liradan satıyor
ANTALYA 'da yaşayan Bilal Bayram 2 yıl önce ektiği ejder meyvesinden hasat yapmaya başladı. Bayram, ürettiği ejder meyvesinin tanesini 15 liradan satıyor.
ANTALYA ’nın Kumluca ilçesinde Bilal Bayram, serasında "ejder meyvesi" olarak bilinen pitahaya yetiştiren üretici, hasadına başladığı ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor. Bayram, denemek için ektiği ejder meyvesinden önemli bir gelir hedefliyor.
Türkiye’nin örtü altı sebze üretim üssü Kumluca’da çiftçiler tarımda alternatif ürünlere de yönelmeye başladı. Domates, patlıcan ve salatalığın fiyatlarının sık sık değişmesi, masraflarının artması nedeniyle Beykonak Mahallesi’nde yaşayan Bilal Bayram, internette gördüğü pitahaya meyvesini önce araştırıp ardından denemek amaçlı ekmeye karar verdi.
Ağırlığı bir kiloya kadar çıkabiliyor
Bayram, içinde domates bulunan seralarından birini söküp, bu meyveyi denemek için hazırlık yaptı. İlaç sanayi, salata, dondurma imalatında kullanılan güçlü bir antioksidan olan ve ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyveyi 1.5 dönümlük serada yetiştirerek hasadına başlayan Bayram, ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.
Hasadı 20 Temmuz'da başladı
Haziran ayı başından itibaren çiçek açan ejder meyvesinin 20 Temmuz’da başlayan hasadı, kasım ayının sonuna kadar sürebiliyor. Gübreleme ve kimyasal mücadelenin yapılmadığı ejder meyvesi dönüm alanı açısından diğer örtü altı ürünlerinden daha fazla kar sağlıyor.