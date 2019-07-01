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Demozitosunu alamayan genç kız ev sahibini sevgilisine dövdürttü

Demozitosunu alamayan genç kız ev sahibini sevgilisine dövdürttü

SAMSUN'da, kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamayan genç kız, ev sahibini sevgilisine dövdürttü.

Olay, öğlen saatlerinde İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 1 aydır kaldığı evden çıkmak isteyen G.S.Ç., (18) ev sahibine verdiği 500 TL depozitoyu geri istedi. Depozitoyu vermeyi kabul etmeyen S.Ö. iddiaya göre, '1 ay kalıp evden çıkıyorsun, depozitoyu geri veremem' dedi.

Ev sahibini dövdüler

G.S.Ç., olayı sevgilisi T.Ö.K.'ya (18) anlattı. İddiaya göre, sevgilisinin depozitosunu geri almak için arkadaşları B.B.(17) ve M.K.(17) ile birlikte ev sahibi S.Ö.'nün yanında giden T.Ö.K., elini kolunu tuttukları yaşlı adamı darp ederek, parayı geri istedi. Parayı alamayan şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, S.Ö. ise Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Adliyeye sevk edildiler

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ile birlikte G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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