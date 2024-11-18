Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiası

Gültekin Uysal'ın yeniden genel başkanlığa seçildiği Demokrat Parti kongresinde İlay Aksoy'un adaylık başvurusu kabul edilmedi. Aksoy zehir zemberek sözlerle parti yönetimini eleştirirken gazeteci İsmail Saymaz, Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edebileceğini iddia etti.

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Demokrat Parti’nin (DP) 15. Olağan Kongresi’nde Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765’inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kongrede tansiyon yükseldi. Genel başkanlık adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, sert sözlerle parti yönetimini eleştirdi. Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Siz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, kongrede yaşanan kriz sonrası Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun’un istifa edebileceğini ileri sürdü.

Enginyurt bugün yaptığı paylaşım ile dikkatleri yeniden üzerine çekti. Enginyurt, “Ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız” ifadelerini kullanarak siyasi hayatındaki yeni bir değişikliğin sinyallerini verdi.