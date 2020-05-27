HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası Başkan Erdoğan tarafından yeniden açılıyor

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.

Abone ol

Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. 27 Mayıs Darbesi'nin 60.yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla yeniden açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Erdoğan ve Bahçeli'ye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan,AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti.


Erdoğan ve Bahçeli ile beraberindekiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk olarak 27 Mayıs Müzesi'ni gezdi. Yargılamaların yapıldığı müzede incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni de izledi.


Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi. Açılış öncesi Erdoğan ve Devlet Bahçeli incelemelerde bulundu.Yansıyan fotoğrafla Erdoğan ve Bahçeli aylar sonra aynı karede görüldü. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yapılan camiyi gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rehavetin faturası! 4 ilde haftalar sonra korona vakaları yeniden baş gösterdi
Yüksek hızlı tren seferleri başlıyor ilk sefer Ankara'dan İstanbul'a
İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
Batman'da dehşet! Yanında refakatçi kalan babasını öldürdü
Davutoğlu'ndan FETÖ açıklaması: Herkes söylediği söze dikkat etsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra maskeli ilk kare
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da ecel yol ortasında kalp kriziyle geldi
Şanlıurfa'da bahçede oynayan çocuklar cansız kadın bedeni buldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Çin liderinden orduya korona talimatı! Hazır olun
Günün en güzel haberi Ordu'dan! Aynı aileden 8 kişi koronayı yenmeyi başardı
Şevval orucu ne zaman başlar 2020 kaç gün şevval orucu tutulur?
Yorumlar