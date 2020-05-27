Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor! Erdoğan ve Bahçeli adada

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreni için adaya ulaştı.

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27 Mayıs 1960 darbesiyle Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

İsmi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değişen Yassıada'nın düzenleme faaliyetleri 2015 yılında yeniden başlamıştı. Acı hatıraların yaşandığı o günler gözler önüne serilecek.

Erdoğan ve Bahçeli açılış için adaya vapurla gittiler. İkili koronavirüs salgını sonrasında ilk kez yan yana fotoğraf verdiler. Her iki liderin de maske takmış olması dikkat çekti.