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Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor! Erdoğan ve Bahçeli adada

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreni için adaya ulaştı.

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27 Mayıs 1960 darbesiyle Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

İsmi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değişen Yassıada'nın düzenleme faaliyetleri 2015 yılında yeniden başlamıştı. Acı hatıraların yaşandığı o günler gözler önüne serilecek.

Erdoğan ve Bahçeli açılış için adaya vapurla gittiler. İkili koronavirüs salgını sonrasında ilk kez yan yana fotoğraf verdiler. Her iki liderin de maske takmış olması dikkat çekti. 

Demokrasi adasında neler var?

"27 Mayıs Tarih Platosu" ve "Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi" tarihin izlerini ziyaretçilere aktaracak. Adanın ve demokrasinin simgesi ise karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve demokrasinin geleceğine ışık tutan 24 metrelik Demokrasi Feneri. 18 hektarlık adada kongreler ve uluslararası toplantılar düzenlenecek. 125 odalı otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, bin 200 kişilik cami, sergi alanları, seyir terasları, ziyaretçilerin kullanabileceği kafeterya ve restoranlar da var.

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