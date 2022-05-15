Demodex nedir? İnsan yüzünde milyonlarcası yaşıyor
Bir insanın derisinde gözeneklerde üretilen ve sebumla beslenen yaklaşık 2,5 milyon tane mikroskobik böcek bulunuyor. Demodex adı verilen bu akarlar yıkamayla temizlenmiyor ve insanların birbiriyle temasıyla bulaşıyor. Peki; Demodex nedir, zararlı mıdır?
Yüzünüzde yaşayan ve gözeneklerinizden ürettiğiniz mumsu yağı (sebum) yiyen akarlarla tanışın. Demodex, insan derisi üzerinde yaşayan mikroskobik bir eklembacaklıya deniliyor.
İnsan vücudunda herhangi bir zamanda 2,5 milyona kadar Demodex yaşadığı tahmin ediliyor. İnsanlara bu mikroskobik böcekler partnerleri ve yakınları aracılığıyla geliyor.
Dünyanın çeşitli ortamlarında yaşayan, çıplak gözle görülemeyen binlerce akar türü bulunuyor. Ancak 0,4 mm boyutundaki Demodex'lerden yüzünüzü ne kadar iyi yıkasanız da kurtulmanız mümkün değil.
Bilim insanları Demodex'ler yalnızca insan derisinde yaşayacak şekilde uyarlandığından ten tene temastan sonra ilk doğduğumuzda onları anne ve babanızdan almış olabileceğinizin muhtemel olduğunu söylüyor.