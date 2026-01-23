DEM'lilerin saç örme akımına Belçin Bilgin'den dikkat çeken destek!

DEM Partililerin başlattığı ''saç örme'' akımına katılan Belçim Bilgin, sosyal medyada paylaştığı bu kareyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede tartışmaya sebep oldu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü oyuncu takipçi kaybetti.