DEM'lilerin saç örme akımına Belçin Bilgin'den dikkat çeken destek!
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak başlatılan ''saç örme akımı'', DEM Partililerin ardından sanat dünyasına da sıçradı. Ünlü oyuncu Belçim Bilgin de sosyal medya paylaşımıyla bu akıma katılan isimler arasında yer aldı. Bilgin'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken, destek ve eleştiriler arka arkaya geldi.
DEM Partililerin başlattığı ''saç örme'' akımına katılan Belçim Bilgin, sosyal medyada paylaştığı bu kareyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede tartışmaya sebep oldu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü oyuncu takipçi kaybetti.
Dem Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.
BELÇİM BELGİN DE VİDEO PAYLAŞTI
Sosyal medyada olayın yankıları sürerken bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu paylaşarak akıma uydu.